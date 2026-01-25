Dove vedere Roma-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it
Dopo le vittorie con Como e Lecce, il Milan oggi scende verso la capitale per provare a fare il tris: non sarà facile, anzi, perchè si giocherà allo Stadio Olimpico, casa della Roma che al momento ha un distacco di soli 4 punti dai rossoneri. Un vero e proprio big match che questa sera alle 20.45 chiuderà il programma domenicale e che potrebbe rappresentare un bivio cruciale nella storia della stagione di entrambe le formazioni.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti-Rossi M.
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso
DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
