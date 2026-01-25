Serie A, questa la classifica aggiornata dopo le gare del sabato
Di seguito ecco come cambia la classifica aggiornata della Serie A:
1. Inter 52 (22 partite giocate)
2. Milan 46 (21)
3. Napoli 43 (21)
4. Roma 42 (21)
5. Como 40 (22)
6. Juventus 39 (21)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (21)
9. Lazio 29 (22)
10. Udinese 26 (21)
11. Cagliari 25 (22)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Cremonese 23 (21)
14. Parma 23 (21)
15. Torino 23 (22)
16. Genoa 20 (21)
17. Lecce18 (22)
18. Fiorentina17 (22)
19. Verona 14 (21)
20. Pisa 14 (22)
SERIE A: IL PROGRAMMA DELLA 22^ GIORNATA
VENERDI' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 6-2
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 6-0
Fiorentina-Cagliari 1-2
Lecce-Lazio 0-0
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
