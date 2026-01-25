Serie A, il programma completo: Milan in campo dopo Juve e Napoli

Serie A, il programma completo: Milan in campo dopo Juve e Napoli
di Niccolò Crespi

SERIE A: IL PROGRAMMA DELLA 22^ GIORNATA

VENERDI' 23 GENNAIO

Inter-Pisa 6-2

SABATO 24 GENNAIO

Como-Torino 6-0

Fiorentina-Cagliari 1-2

Lecce-Lazio 0-0

DOMENICA 25 GENNAIO

Sassuolo-Cremonese 12.30

Atalanta-Parma 15.00

Genoa-Bologna 15.00

Juventus-Napoli 18.00

Roma-Milan 20.45

LUNEDI' 26 GENNAIO

Verona-Udinese 20.45