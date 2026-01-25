Maignan-rinnovo: è iniziato il conto alla rovescia per la firma

vedi letture

Il traguardo è ormai vicino: manca soltanto la firma, ma il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è di fatto in dirittura d'arrivo. Dopo mesi di dialoghi e confronti, il club rossonero è pronto a blindare il proprio capitano, uno dei pilastri della formazione di Massimiliano Allegri e simbolo dello spogliatoio rossonero. In via Aldo Rossi filtra grande ottimismo e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, a conferma della volontà comune di proseguire insieme.

Summit decisivo e ultimi dettagli contrattuali

Nelle ultime settimane la trattativa ha vissuto la sua accelerata decisiva anche grazie a un incontro chiave tra la dirigenza rossonera e l'entourage del portiere francese. Il summit ha permesso di sciogliere i nodi legati alle commissioni, trovando così l'equilibrio giusto tra le parti. Ora restano soltanto aspetti formali prima di arrivare alla firma sul nuovo contratto. L'ultimo dettaglio ancora in discussione riguarda la durata: Maignan potrebbe legarsi al Milan fino al 2030 con opzione per la stagione successiva, oppure firmare direttamente fino a quella data. In ogni caso la sostanza non cambia, perché il capitano del Milan ha scelto di restare e di continuare la sua avventura in rossonero.

Cambio di rotta e progetto tecnico

La decisione di Maignan è il frutto di un percorso lungo e non privo di difficoltà. In estate la sensazione era quella di un possibile addio, ma il lavoro costante di Igli Tare e Massimiliano Allegri ha cambiato lo scenario. Giorno dopo giorno, il Milan ha ricostruito certezze e fiducia, fino al definitivo cambio di rotta del portiere.

Dal punto di vista economico il club ha fatto uno sforzo economico importante, con Giorgio Furlani che ha messo sul tavolo l'offerta massima, portando Maignan allo stesso livello di Rafael Leao, con uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il rinnovo rappresenta anche un segnale forte di continuità tecnica e ambizione: Allegri vuole costruire un Milan stabile e vincente partendo dai suoi leader, e Maignan è destinato a restare uno dei volti simbolo del presente e del futuro rossonero.