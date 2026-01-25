Milan, Allegri conferma la stessa difesa di una settimana fa: De Winter preferito ancora a Pavlovic

Alexis Saelemaekers ha recuperato in tempi record dal risentimento muscolare all'adduttore rimediato una settimana durante il match contro il Lecce a San Siro e, se non avvertirà nuovi fastidi questa mattina, stasera sarà titolare sulla fascia destra contro la Roma, squadra in cui ha giocato in prestito nella scorsa stagione. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Rispetto all'ultimo match giocato dal Diavolo contro il Lecce, da registrare in mezzo al campo il ritorno dal primo minuto di Luka Modric. Con lui ci saranno l'inamovibile Adrien Rabiot e Samuele Ricci, con quest'ultimo che ha vinto il ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Confermata la difesa di una settimana fa, vale a dire quella composta da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Koni De Winter che verrà preferito ancora una volta a Strahinja Pavlovic.