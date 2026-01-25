Roma, contusione al ginocchio per Rensch: salta il Milan
(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Una contusione al ginocchio sinistro ferma Rensch. L'olandese salta dunque la partita di questa sera tra Roma e Milan allo stadio Olimpico. Tra i convocati di Gasperini, invece, c'è per la prima volta Lorenzo Venturino, ultimo acquisto arrivato dal Genoa. Poi nessun'altra sorpresa: ancora out Dovbyk, El Shaarawy ed Hermoso. Recuperano Mancini e Ferguson. Intanto nelle ultime ore crescono le possibilità che Cristante giochi sulla trequarti al posto di Soulé, lasciando posto a Pisilli in mezzo al campo. Davanti poi la coppia Dybala-Malen. (ANSA).
