Corsa alla Champions League, la quota ora sarebbe a 76: i fattori
Una giornata di Serie A che potrebbe essere importante sia per lo scudetto sia per la qualificazione in Champions League. L'obiettivo minimo del Milan di Massimiliano Allegri. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato a calcolare quella che dovrebbe essere la quota punti minima per il quarto posto, senza pensare a uno slot extra che ora non è pronosticabile.
Il quotidiano ricorda come negli ultimi dieci campionati, con 70 punti la quarta piazza è stata messa in cassaforte ben 8 volte. Ad esclusione del 2020-21, quando con 70 si poteva arrivare a malapena sesti, e il 2019-20, la stagione spezzata dalla pandemia, dove la Lazio arrivò 4ª a 78 punti dopo aver a lungo sognato il titolo.
Bisogna però aggiungere un altro fattore: la Roma, attualmente quarta, ha conquistato 42 punti in 21 match, 2 di media a partita. Con questo andamento, la quota Champions sarebbe a 76.
