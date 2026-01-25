Il Sassuolo torna a vincere: 1-0 alla Cremonese grazie a Fadera
Grazie ad un gol ad inizio partita di Fadera, il Sassuolo ha battuto 1-0 la Cremonese nell'anticipo domenicale delle 12.30. I neroverdi di Grosso ritrovano così la vittoria che mancava dal 6 dicembre contro la Fiorentina, mentre per i grigiorossi di Nicola, attualmente al 14° posto in classifica, si tratta dell'ottava partita di fila senza successi.
Questo il tabellino del match:
Sassuolo-Cremonese 1-0
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné (38' st Iannoni), Magic, Lipani (14' st Thorstvedt); Fadera (14' st Berardi), Moro (26' st Pinamonti), Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Skjellerup, Y.Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Pierini. All.: Grosso.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano (36' st Faye), Baschirotto, Bianchetti (36' st Folino); Barbieri (1' st Johnsen), Collocolo (22' Zerbin), Grassi (22' st Floriani Mussolini), Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini. All.: Nicola.
Arbitro: Collu
Marcatori: 3' Fadera
Ammoniti: Laurienté (S), Barbieri, Pezzella (C)
