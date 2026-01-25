Polverosi su Juve-Napoli e Roma-Milan: "Ne resteranno solo tre"

Una giornata di fuoco. Alberto Polverosi, in un ampio focus sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha parlato così di Juventus-Napoli e Roma-Milan, big match di giornata. Eccone un estratto: "Prima Juventus-Napoli, un’ora dopo Roma-Milan, ovvero la Champions racchiusa in cinque ore di calcio italiano.

Se quello che pensa e dice Allegri risulterà tutto vero, di queste quattro squadre ne andranno solo tre nella grande coppa perché un posto, secondo l’allenatore ardenzino, è già dell’Inter. "La Roma lotta con noi per la Champions, siamo in quattro per tre posti e una resterà fuori, d'altronde l'Inter ha una proiezione di 90 punti... È troppo importante la Champions perché gli introiti garantiscono un futuro migliore".