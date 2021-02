Il Milan non dimentica l'ex preparatore Mascheroni

Il Milan non dimentica Sergio Mascheroni, ex preparatore atletico (14 anni in rossonero) scomparso tragicamente nel 2019. Il Crotone, ultimo club in cui ha lavorato Mascheroni prima dell’incidente di caccia che gli è costato la vita, lo ha ricordato nel weekend appena trascorso in occasione proprio del match contro il Milan. Come riporta l'edizione odierna de "La Provincia di Como", in tanti a Veniano ricordano come il giorno dei funerali arrivò in chiesa l’intera squadra del Crotone per dargli l’ultimo saluto, così come Paolo Maldini e altri campioni del Milan mescolati tra la folla. A dimostrazione di quanto fosse una persona stimata da tutti.