Il Milan potrebbe battere l’Inter in tre competizioni diverse per la prima volta nella sua storia

Come riporta il sito della Lega Serie A in vista del derby di Milano di questa sera, per la seconda volta nelle ultime tre stagioni Milan e Inter si affronteranno in tre competizioni differenti (Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia nel 2024/25; Serie A, Supercoppa Italiana e UEFA Champions League nel 2022/23), dopo che nelle precedenti 101 annate in cui le due formazioni si sono trovate di fronte non era mai successo che si scontrassero in più di due tornei diversi.

Dopo il 2-1 in campionato dello scorso 22 settembre ed il 3-2 in finale di EA SPORTS FC Supercup il 6 gennaio, il Milan potrebbe battere l’Inter in tre competizioni diverse per la prima volta nella sua storia. In generale, finora nella storia dei derby di Milano solo l’Inter nel 2022/23 è riuscita ad ottenere almeno un successo in tre tornei differenti in una singola stagione (una vittoria in Serie A, una in Supercoppa Italiana e due in UEFA Champions League).