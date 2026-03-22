Il Milan prova a mettere pressione all'Inter: le prime pagine dei giornali odierni

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Non sarà facile, soprattutto dopo il passo falso di Roma, ma il Milan prova a mettere pressione all'Inter nuovamente. I rossoneri sono tornati alla vittoria grazie al 3-2 maturato ieri pomeriggio a San Siro contro il Torino, in occasione della 30^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Con questi tre punti il Diavolo ha rimesso la testa davanti al Napoli in classifica, di un punto: dopo la sosta per le Nazionali, si giocherà lo scontro diretto al "Maradona". Intanto rossoneri e partenopei sperano nel passo falso nerazzurro questa sera a Firenze. Di seguito le prime pagine dei giornali oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport in prima pagina titola così: "Il Diavolo esiste. Il Milan torna secondo ma che Toro". Nel sottotitolo viene poi aggiunto: "I rossoneri a +5 dalla vetta. Spettacolo con Rabiot e Vlasic. Allegri: 'Tre punti speciali'". Il Corriere dello Sport apre così: "L'ombra del Diavolo. Il Milan pressa: piega il Torino (3-2), sorpassa il Napoli e spera che la viola fermi Chivu". Poi ancora prosegue: "Allegri non molla: è a -5. L'Inter rischia a casa Kean. Apre Pavlovic, pari Simeone. Avvio ripresa da applausi: gol di Rabiot e Fofana. Gimenez rientra dopo 144 giorni". Quindi c'è Tuttosport che pone la notizia in taglio laterale: "Cuore Toro ma bastano 20' di Milan". Nel sottotitolo si legge: "Rabiot+Fofana avvio di ripresa letale per i granata sull'1-1, però super Vlasic la tiene aperta sino all'ultimo. Allegri sbrocca con l'arbitro e il Var ma va a -5 dall'Inter". Infine c'è il QS che in taglio laterale scrive: "Milan col brivido sconfitto il Toro. Inter a Firenze per tornare a +8".