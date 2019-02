Il Milan ringrazi Higuain: ha perso un ex campione e guadagnato Piatek (che vale già il doppio)

Doveva essere il giocatore simbolo, il centravanti che a suon di reti doveva riportare il Milan in Champions League dopo sei anni. E, in effetti, così è stato, anche se questo potrebbe avvenire ben oltre le sue intenzioni.

Il Milan, tutto sommato, deve ringraziare Gonzalo Higuain. Non tanto per i gol realizzati (solo sei in campionato), ma per aver deciso di trasferirsi a Londra a metà stagione, costringendo così Leonardo a correre ai ripari e anticipare una mossa di mercato prevista, con tutta probabilità, per la prossima estate.

E’ un fatto: mentre Higuain segnava con il contagocce (due sole reti anche in Europa League contro squadre modeste), Piatek ha avuto un inizio mostruoso, con sei reti in cinque partite giocate. E mentre l’argentino pare essere diventato un ex campione (anche in Premier solo due gol finora e contro l’ultima in classifica), Piatek sta diventando uno degli attaccanti più seguiti d’Europa. Oltre che più prolifici. Con Higuain, il Milan è sceso al di sotto del quarto posto, mentre i gol del polacco consentono ai tifosi di sognare persino il sorpasso sull’Inter; il Chelsea (appena eliminato anche dalla Fa Cup), rischia di non partecipare alla prossima edizione della Champions. E se così fosse, per l’argentino sarebbe inevitabile il ritorno alla Juventus.

Per il Milan una doppia fortuna: non solo sportiva ma anche economica. Mentre Higuain tornerebbe alla Juventus con il fardello di un super stipendio (oltre 9 milioni all’anno), ma con un valore di cartellino deprezzato, al contrario il Milan potrebbe ritrovarsi tra le mani un tesoretto. Secondo gli esperti, Piatek vale già ora il doppio: segnava tanto anche nel Genoa (e infatti il suo valore dai 4 milioni pagati da Preziosi in estate è già lievitato a 35), ma il fatto di segnare tanto in una delle squadre più famose al mondo amplifica la sua quotazione. Figuriamoci se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia, dove parte con il favore dei bookmakers.