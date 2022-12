Il Milan si congratula con Theo e Giroud per aver raggiunto i quarti del Mondiale con la Francia

Con un post sui social, il Milan si è congratulato con Theo Hernandez e Olivier Giroud per aver raggiunto i quarti di finale del Mondiale, grazie alla vittoria per 3-1 sulla Polonia; nel post, sono arrivati anche i complimenti per il 9 per essere diventato il miglior marcatore della storia della Francia.

Congrats to @_OlivierGiroud_ for becoming the most prolific player in Les Bleus history as he and @TheoHernandez fire France to the quarters of the #FIFAWorldCup 🇫🇷 #SempreMilan pic.twitter.com/uaew3EoAc8