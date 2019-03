Quarta vittoria di fila in campionato, dieci gol fatti e uno subito, ma soprattutto terzo posto solitario con 48 punti. A leggere questi numeri importanti ci sarebbe da esaltarsi, invece al termine di Milan-Sassuolo il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha fatto filtrare tutta la sua preoccupazione. Il problema sostanziale è che il Milan ha fatto enorme fatica a battere i neroverdi, ha giocato senza cattiveria agonistica e soprattutto in attacco non è riuscito a essere incisivo. “Se giochiamo così non riusciremo a vincere tante partite. Abbiamo fatto bene dal punto di vista difensivo, ma nelle ultime partite a partire dall'Empoli abbiamo fatto male tecnicamente. Abbiamo fatto due passi indietro non uno. Non vorrei che l'attenzione sulla fase difensiva ci abbia portato a tralasciare un po' la fase offensiva. Siamo stati fortunati anche oggi in alcune occasioni", ha ammesso il tecnico con grande onestà.

Il Milan non ha giocato bene ma ha saputo soffrire e portare a casa il risultato, scavalcando l’Inter e staccando la Roma: “Dobbiamo viverla meglio, abbiamo 12 finali che ci aspettano più il ritorno della semifinale con la Lazio in Coppa Italia. Dobbiamo vivere la quotidianità meglio, tutti noi. Sia io che i miei giocatori siamo giovani. Ci sono giocatori che hanno giocato per 11-12 partite di fila. La stiamo un po' vivendo con apprensione questa classifica”.

Sul match non giocato ad alti livelli è arrivato anche il parere di Bakayoko sui social: “Brutta partita ma siamo terzi, la cosa più importante", sulla stessa lunghezza d’onda il compagno di squadra Calhanoglu: “Non una bella partita, ma contano solo i tre punti". L’ultima volta che il Milan si è trovato al terzo posto in Serie A nel girone di ritorno risaliva all’ultima giornata del campionato 2012/13.