Il ministro Speranza: "Più che raddoppiati i posti letto in terapia intensiva"

Anche il ministro della salute, Roberto Speranza, ha analizzato in conferenza stampa da Palazzo Chigi il testo definitivo del Decreto Rilancio approvato oggi dal Consiglio dei Ministri: “Prima del Covid in Italia c’erano 5.179 posti letto in terapia intensiva. Grazie a questo de 11.109, più 115%. Non sappiamo cosa avverrà nei prossimi mesi, ma dobbiamo essere pronti”.