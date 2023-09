Il napoletano Chiariello: "Mi dite una squadra che gioca contro il Bologna che in casa non perde con nessuno. Se il Napoli avesse vinto come ha fatto il Milan inguardabile contro il Verona..."

Ecco un estratto dell'editoriale per TuttoNapoli di Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, nel quale è stato citato anche il Milan: "[...] 'Ma il Napoli del secondo tempo non è quello del primo'. Mi dite una squadra che gioca entrambi i tempi contro una squadra come il Bologna che in casa non perde con nessuno. L'anno scorso nessuna grande ha vinto a Bologna, neanche il Napoli.

Il Bologna ha fatto una partita prettamente difensiva, Meret non ha fatto una parata, palle gol dei padroni di casa non pervenute. Siate coerenti, la prestazione c'è stata. De Laurentiis l'ha sottolineato dicendo: 'Si riparte da Bologna', perché ha rivisto il Napoli. Non mi dite che il Napoli del primo tempo è diverso da quello di Spalletti: Lobotka al centro del gioco, Anguissa finalmente vivo e presente, Zielinski che ricama calcio, il problema che i due fenomeni lì davanti non stanno facendo i fenomeni. Sono cose che capitano, l'anno scorso andava tutto bene e quest'anno no. Il Napoli, a differenza della Juve che ieri sera era come un gatto in tangenziale, prestazione ridicola nonostante c'era l'espulsione di Berardi, se avesse vinto come ha fatto il Milan inguardabile contro il Verona ci sarebbero state critiche pazzesche. La Lazio è crollata, la Roma non gioca al calcio, ma il problema è Garcia".