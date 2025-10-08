Il Napoli, Osimhen e la clausola anti-Italia. Romano spiega il motivo: "Perchè Milan e Juve avevano pensato al nigeriano"

vedi letture

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha raccontato questo retroscena sulla clausola rescissoria che è stata inserita nel contratto di Victor Osimhen, passato in estate dal Napoli al Galatasaray dopo una lunghissima trattativa: "Il Napoli lo ha venduto alle sue condizioni dopo un lungo braccio di ferro, inserendo anche una clausola anti-Italia: è una clausola che impedisce ai turchi di cedere il giocatore ad un club italiano.

Perchè il Napoli ha voluto inserire questa clausola? Perchè il Napoli sa che un paio di sessioni di mercato fa il Milan aveva pensato ad Osimhen come opportunità last-minute, e poi ci ha pensato anche la Juventus in estate, ma De Laurentiis non ha mai voluto cedere l'attaccante nigeriano in Italia, ma solo all'estero. Per i prossimi due anni, Osimhen non può essere quindi ceduto in Italia. Questa clausola è stata accettata dai turchi e dal giocatore ed è stato un passaggio fondamentale nella trattativa fin dal primo giorno".

