Il Nord America punta alla Supercoppa. Gli Emirati propongono il modello final four

Come riporta questa mattina Tuttosport, il Nord America sarebbe interessato a ospitare la Supercoppa Italiana a partire dal 2023/2024 con la Lega di Serie A che avrebbe già ricevuto proposte sia dagli Stati Uniti che dal Canada. Tra le città che si sono fatte avanti: New York, Boston, Miami e Montreal. La concorrenza arriva dagli Emirati Arabi, con Abu Dhabi che ha già proposto anche una nuova formula del torneo, stile final four come accade già in Spagna da un paio di stagioni: 22 milioni all'anno per cinque anni. L'offerta americana è più bassa ma offre molte opportunità di sviluppo all'interno di un mercato importante come quello a stelle e strisce.