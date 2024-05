Il nuovo home kit esordirà contro la Salernitana. Ma il Milan lo userà anche un'altra volta prima di luglio

vedi letture

AC Milan e PUMA hanno presentato oggi il nuovo Home kit del Club per la stagione 2024/25. Come si legge dal comunicato, il nuovo vestito rossonero è "nato dalla perfetta congiunzione tra la storia dei rossoneri e il futuro del design dei kit. Dalla capitale della moda senza tempo, niente è sinonimo di heritage calcistico come le strisce rossonere di AC Milan, simbolo di successo, passione e stile, dal campo alle strade dal 1899. Dove il rosso incontra il nero, il calcio incontra la famiglia. Con i classici colori a rappresentare una riproduzione visiva del genoma umano, l'essenza del Milanismo è la passione che scorre come il sangue nelle vene dei tifosi, una tradizione tramandata di generazione in generazione e indossata da alcuni dei più grandi giocatori di sempre".

Il nuovo Home kit 2024/25 di AC Milan farà il suo debutto sul campo durante l'ultima partita casalinga della stagione a San Siro contro la Salernitana e sarà indossato anche dalla Prima Squadra maschile durante l'amichevole contro l'AS Roma a Perth, in Australia, il 31 maggio.



Il nuovo Home kit 2024/25 di AC Milan è disponibile in tutti gli store ufficiali di AC Milan, su store.acmilan.com, nei PUMA Store, su PUMA.com e presso selezionati retailer.