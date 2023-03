Il padre di Fati avvisa il Barca: "Ora basta. Meritiamo di più"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Manovra di mercato o semplice insofferenza perché il figlio gioca poco? Il padre di Ansu Fati, attaccante del Barcellona e stella della nazionale spagnola, attacca duramente il club blaugrana per lo scarso utilizzo del calciatore proveniente, tra l'altro, dalle giovanili dei catalani e paventa l'ipotesi che il giocatore possa cercarsi una nuova squadra. "Fosse per me, lo porterei via - spiega Bori Fati nel corso di una trasmissione radio - ma lui vuole rimanere. Penso che meritiamo molto di più. Ci sono attaccanti fenomenali al Barcellona ma lui non è un ragazzo qualunque, prima che si infortunasse giocava e c'erano Messi, Griezmann e Suarez. Ansu non vuole firmare per un altro club ma io voglio vederlo vincere, vorrei che avesse sostegno e continuità come ha avuto Vinicius al Real Madrid". "Da padre sono arrabbiato.