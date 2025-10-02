Il presidente Scaroni ribadisce quella che sarà la capienza del nuovo stadio

(ANSA) - MILANO, 30 SET - "E' stato un percorso lungo che seguo da tanti anni e che finalmente è arrivato al successo, grazie all'amministrazione comunale, al sindaco, all'interlocuzione che abbiamo avuto noi con loro per tanti mesi, Inter e Milan insieme, e finalmente siamo arrivati in porto, era una cosa che attendevo da molti anni, sono veramente contento": è la soddisfazione del presidente del Milan, Paolo Scaroni, raccontata alle tv all'indomani del via libera della vendita di San Siro. "Foster è un grandissimo architetto, in generale, e forse uno dei più grandi al mondo e si è cimentato anche negli stadi, insieme a Manica che viceversa è specializzato negli stadi. Abbiamo scelto il meglio che c'è per dare a Milano lo stadio più bello d'Europa, e forse del mondo. Per la progettazione architettonica ci vorrà qualche tempo prima di renderla pubblica, ma io sono fiducioso perchè meglio di Foster e Manica è difficile immaginarlo al mondo", spiega il presidente rossonero.

L'obiettivo è un impianto che mantenga l'attuale capienza: "72mila spettatori, quindi più o meno la capienza attuale di San Siro. Sarà uno stadio per tutti, a cui tutti potranno accedere facilmente, quindi un qualcosa di positivo in quell'area di Milano che sarà modernizzata per tutto il quartiere". (ANSA).