Il programma azzurro della vigilia: volo alle 11 da Firenze. Conferenze in casa Tottenham

E' noto il programma della vigilia dell'Italia in vista della finale contro l'Inghilterra. Partenza alle 11 da Firenze per Londra Luton, alle 18.15 poi conferenza stampa di Roberto Mancini e di un calciatore. A seguire, aperto per i primi 15', l'allenamento al The Lodge/Tottenham Hotspur Training Ground.

Dopo la finale, invece, l'Italia atterrerà a Fiumicino direttamente da Londra Luton.