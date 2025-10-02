Il Psg non si ferma anche senza i tre tenori: vince a Barcellona senza Dembélé, Kvaratskhelia e Doué infortunati

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Il Paris Saint-Germain campione d'Europa ha vinto 2-1 sul campo del Barcellona, nella seconda giornata di Champions League. Nel duello tra due delle squadre più forti d'Europa, è stato il PSG a vincere, ora a punteggio pieno, mentre il Barça resta a tre punti. Senza Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué infortunati, e con tutti e tre i centrocampisti titolari che hanno sofferto di problemi fisici negli ultimi giorni, il PSG sembrava partire svantaggiato. Contro un Barça che aveva anch'esso la sua quota di giocatori assenti, ma che ha beneficiato del ritorno di Lamine Yamal.

Ferran Torres ha aperto le marcature al 19' per i padroni di casa, pareggiato dal 19enne Mayulu al 38', freddissimo nel battere Szscesny. Dopo un secondo tempo equilibrato, al 90' Gonçalo Ramos, ben servito da Hakimi, ha realizzato la rete decisiva. (ANSA).