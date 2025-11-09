Il punto di ieri permette comunque al Milan di agganciare provvisoriamente il Napoli in vetta a quota 22
(ANSA) - PARMA, 09 NOV - Il Milan continua a sprecare contro le provinciali: dopo la sconfitta con la Cremonese e il pari col Pisa, i rossoneri pareggiano 2-2 al Tardini, sciupando il doppio vantaggio maturato nella prima mezz'ora grazie alle reti di Saelemaekers e Leao su rigore, facendosi rimontare da un Parma mai domo, che sul finire del primo tempo accorcia con Bernabé e poi la pareggia con Delprato. Nei minuti di recupero il Milan spreca due enormi occasioni, con Pulisic e Saelemaekers, che lanciati a tu per tu con Suzuki calciano clamorosamente fuori. Il punto permette al Diavolo si agganciare provvisoriamente il Napoli in vetta a quota 22. (ANSA).
Il commento del club a Parma-Milan: "Peccato, perché la squadra ammirata al Tardini nei primi 35' è piaciuta parecchio"
