Il commento del club a Parma-Milan: "Peccato, perché la squadra ammirata al Tardini nei primi 35' è piaciuta parecchio"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Parma-Milan (2-2), giocata ieri al "Tardini" di Parma:

"Finisce 2-2 l'anticipo dell'11ª giornata di Serie A tra Parma e Milan. Una partita intensa, ricca di episodi, che ha visto i rossoneri andare avanti di due gol nella prima mezzora con Saelemaekers e Leão per poi subire la rimonta emiliana firmata da Bernabé e Delprato. Un finale palpitante, con occasioni per entrambe le squadre - da segnalare un palo per i padroni di casa e un'opportunità importante per Saelemaekers - non ha cambiato l'esito finale di un match che non muove più di tanto le classifiche delle squadre di Cuesta e Allegri, col Milan che aggancia il Napoli (impegnato a Bologna) al comando.

Peccato, perché la squadra ammirata al Tardini nei primi 35' è piaciuta parecchio: cinica nel concretizzare, attenta nel controllare il gioco non concedendo opportunità agli avversari. Non è bastata la reazione dopo il pari emiliano, anche grazie ai subentrati - da sottolineare il ritorno in campo di Pulisic, che si aggiunge a quello di Estupiñan partito dall'inizio - per dare continuità all'importante successo sulla Roma. Adesso la sosta per le nazionali, l'ultima del 2025, con i giocatori non convocati che si ritroveranno martedì pomeriggio a Milanello. Anche per rivolgere lo sguardo al prossimo impegno, il Derby".