Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo si avvicina al Como

Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo si avvicina al ComoMilanNews.it
Oggi alle 14:47News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica aggiornata dopo Atalanta-Sassuolo 0-3:

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22
Milan 22*
Inter 21
Roma 21
Juventus 19*
Bologna 18
Como 18*
Sassuolo 16*
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14*
Torino 14*
Atalanta 13*
Cagliari 10*
Lecce 10*
Pisa 9*
Parma 8*
Genoa 6
Verona 6*
Fiorentina 4

* una partita in più