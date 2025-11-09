Toni: "Il Milan ha avuto troppe occasioni: non può permettersi di non far gol davanti al portiere”
Luca Toni, ospite di DAZN, commenta così l’ennesima occasione persa della squadra di Allegri, reduce dal pareggio deludente di Parma. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:
"Il Milan ha rischiato tanto, in un modo o nell'altro. Perfetto per 40 minuti, poi ha preso un gol che non può prendere il Milan. Poi il Parma ha pareggiato meritando, dopo secondo me il Milan doveva tornare in vantaggio da grande squadra: ha avuto grandi occasioni e non può permettersi di non far gol davanti al portiere”.
IL TABELLINO
PARMA-MILAN 2-2
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye (1'st Troilo), Valenti; Løvik (23'st Valeri), Bernabé (35'st Hernani), Keita, Sørensen, Britschgi; Cutrone (46'st Cremaschi), Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi; Trabucchi; Benedyczak, Konaté, Plicco, Trigani; Begić, Cardinali, Djurić. All.: Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (42'st Athekame), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci (25'st Pulisic), Estupiñan (25'st Bartesaghi); Leão, Nkunku (15'st Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani; Odogu, Tomori; Jashari. All.: Allegri.
Arbitro: Di Bello di Brindisi.
Gol: 12' Saelemaekers (M), 25' rig. Leão (M), 46' Bernabé (P), 17'st Delprato (P).
Ammoniti: 25'st Modrić (M), 41'st Sørensen (P).
