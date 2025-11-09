Il Bologna stende il Napoli: Conte senza gol da tre partite

Il Bologna stende il Napoli: Conte senza gol da tre partiteMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00News
di Francesco Finulli

Il Bologna confeziona il colpaccio e manda ufficialmente in crisi il Napoli capolista: la squadra di mister Vincenzo Italiano ha battutto i partenopei davanti ai propri tifosi del Dall'Ara per 2-0, al termine di una partita giocata meglio dai rossoblù che si sono portati a casa i tre punti grazie alle reti nella ripresa di Dallinga e Lucumì. Malissimo la squadra di Conte che trova la terza sconfitta del suo campionato ma anche la terza partita consecutiva senza gol, inclusa anche la Champions League.

VENERDÌ
Pisa-Cremonese 1-0

SABATO
Como-Cagliari 0-0
Lecce-Verona 0-0
Juventus-Torino 0-0
Parma-Milan 2-2

DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 0-3
Bologna-Napoli 2-0
Genoa-Fiorentina 2-2
Roma-Udinese 18.00
Inter-Lazio 20.45