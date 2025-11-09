Il Bologna stende il Napoli: Conte senza gol da tre partite
MilanNews.it
Il Bologna confeziona il colpaccio e manda ufficialmente in crisi il Napoli capolista: la squadra di mister Vincenzo Italiano ha battutto i partenopei davanti ai propri tifosi del Dall'Ara per 2-0, al termine di una partita giocata meglio dai rossoblù che si sono portati a casa i tre punti grazie alle reti nella ripresa di Dallinga e Lucumì. Malissimo la squadra di Conte che trova la terza sconfitta del suo campionato ma anche la terza partita consecutiva senza gol, inclusa anche la Champions League.
VENERDÌ
Pisa-Cremonese 1-0
SABATO
Como-Cagliari 0-0
Lecce-Verona 0-0
Juventus-Torino 0-0
Parma-Milan 2-2
DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 0-3
Bologna-Napoli 2-0
Genoa-Fiorentina 2-2
Roma-Udinese 18.00
Inter-Lazio 20.45
Pubblicità
News
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com