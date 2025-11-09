Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli rimane appaiato al Milan

Il Napoli perde e non va in fuga, rimanendo ancorato al Milan che ieri lo ha raggiunto dopo il pareggio a Parma. Alla luce del risultato della squadra di Conte c'è ancora più rammarico per i rossoneri che, tra oggi pomeriggio e stasera, potrebbero essere superati sia da Roma che da Inter. Il pareggio tra Genoa e Fiorentina per 2-2 non fa male e non aiuta nessuna delle due formazioni: i Viola rimangono ultimi a 5 punti, il Grifone sale a 7 in terzultima posizione.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 22 punti (11 partite giocate)

Napoli 22 (11)

Inter 21 (10)

Roma 21 (10)

Bologna 21 (11)

Juventus 19 (11)

Como 18 (11)

Sassuolo 16 (11)

Lazio 15 (10)

Udinese 15 (10)

Cremonese 14 (11)

Torino 14

Atalanta 13 (11)

Cagliari 10 (11)

Lecce 10 (11)

Pisa 9 (11)

Parma 8 (11)

Genoa 7 (11)

Hellas Verona 6 (11)

Fiorentina 5 (11)