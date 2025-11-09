Milan e Inter a caccia dello sponsor per il nome del nuovo stadio

Dopo aver definito l'acquisto di San Siro e delle zone limitrofe negli scorsi giorni, i club di Milan e Inter sono già al lavoro per dare forma al nuovo impianto milanese. Non serve, però, solo un progetto ma anche un nome per lo stadio che sarà la casa di rossoneri e nerazzurri, si spera, a partire dal 2031 in avanti. Per questo le due società sono già alla ricerca, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, di uno sponsor che possa pagare per i naming rights dello stadio.

Siamo ancora in una fase esplorativa ma la cessione dei diritti sul nome dello stadio saranno una delle principali fonti di guadagno per le casse milaniste e interiste. L'idea è trovare un accordo con una grande azienda che possa far finire nel portafoglio di Milan e Inter circa 20 milioni di euro ogni stagione, una cifra molto importante. Al momento, secondo la rosea, uno dei nomi che si vociferano è quello di un grande sponsor come Generali, compagnia assicurativa di enormi dimensioni.