Pedullà sicuro: “Il Milan non paga i gol sbagliati ma un atteggiamento da rivedere”

Sul suo canale Youtue, Alfredo Pedullà, ha commentato il pareggio tra Parma e Milan andato in scena ieri sera allo stadio Tardini di Parma. Queste le sue parole:

"Il Milan si è buttato dal quinto piano senza l'acqua sotto. Il secondo errore grave del Milan è che nonostante tu abbia rimesso in partita il tuo avversario a fine primo tempo, non puoi rientrare dallo spogliatoio in quel modo, i primi 15 minuti il Milan era in apnea e si è concesso, si è consegnato all'avversario. Il Parma sicuramente ha dei meriti ma il Milan è rimasto nello spogliatoio per altri 20 minuti. Il Milan poi ha avuto molte occasioni, Saelemaekers che vuole fare il colpo di tacco quando perfettamente imbeccato e nella situazione necessaria per fare il 3-1. Lo stesso Saelemaekers sul ribaltamento ha sbagliato un altro gol, tra le due occasioni almeno una delle due doveva metterla dentro. C'è stata poi anche una genialata che ha messo davanti alla porta Pulisic che sbaglia un gol non indovinando la conclusione a pochi metri da Suzuki. Ma Pulisic dobbiamo dire poco, i gol li puoi sbagliare. Il Milan paga un prezzo salato non per i gol sbagliati ma per l'atteggiamento che in qualche modo alla vigilia Allegri temeva".