Pellegatti: “È stato un disastro. Pareggio peggio di una sconfitta”

Nel suo canale YouTube, live dal Tardini di Parma, Carlo Pellegatti ha commentato il pareggio del Milan contro il Parma. Un pareggio imccettabile secondo il giornalista che lo definisce peggio di una sconfitta. Ma vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Pareggio grave come una sconfitta, il Milan domina letteralmente il primo tempo contro una delle squadre che sembravano meno attrezzate del campionato, dominava la partita, il gol dopo pochi minuti di Saelemaekers, il raddoppio su rigore di Leao, senza tirare molto in porta ma la squadra dominava, il Parma non riusciva a costruire un azione. Il Milan era sciolto, tranquillo, nessuno poteva ipotizzare un risultato differente dalla vittoria. Nonostante sia emersa ancora la carenza di attaccanti, di attaccante, perchè Leao ha fatto tutto lui. Nkunku non è un centravanti, può giocare sulla fascia sinistra al posto di Leao se Leao giocasse a sinistra nel 4-3-3, solo lì. Non è un attaccante, il Milan non ha il centravanti, e in queste partite dove si deve chiudere, manca. Detto questo il Milan vinceva 2-0. Un' altro giocatore che ha deluso gravemente è Estupinian, propio dallo spalla a spalla tra lui e un giocatore del Parma è arrivato il pallone a Berbanè che ha segnato".

Sul secondo tempo - "È stato peggio del primo, perchè se nel primo tempo il Parma non ha fatto nulla, nel secondo era subito pericoloso, ci sono state occasioni, rischi, il Milan non costruiva nulla. Il Milan non è tornato in campo per i primi minuti della ripresa. Era inipotizzabile una partita del genere dopo il primo tempo. Nonostante il 2-2 mancava ancora mezz'ora e il Milan doveva mettere in campo la sua superiorità e ci sono state delle occasioni, quella di Pulisic e quella di Saelemaekers su tutti. È stato un disastro, grave come una sconfitta".