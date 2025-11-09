Milan, la vittoria in trasferta manca dal 20 settembre

di Francesco Finulli

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Parma: non ci voleva una prestazione così, prima della sosta, specialmente per come arrivata con i rossoneri che si sono fatti recuperare 2 gol di vantaggio dal peggior attacco dei top 5 campionati europei (numeri alla mano). Il Diavolo mantiene attiva la striscia di risultati utili consecutivi che rimane in vita sin da dopo la sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata ma emerge ancor più chiaramente la difficoltà di fare risultato con le piccole.

Oltre alla già citata sciagurata gara contro i grigiorossi, il Diavolo ha pareggiato in casa contro il Pisa e fatto 2-2 contro il Parma in trasferta. In merito a questo, va sottolineato che il Milan non vince in trasferta da tre partite: l'ultima volta correva il 20 settembre e il Diavolo dominava l'Udinese imbattuta in Friuli. Da allora tre pareggi: a Torino in casa della Juventus (0-0), a Bergamo contro l'Atalanta (1-1) e infine sabato sera contro il Parma (2-2).