Ravezzani: “Questa partita ha dimostrato che il Milan non può vincere lo scudetto”

Nel post partita di Parma Milan, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato nel canale YouTube la partita dei rossoneri e ha dichiarato di non vedere il Milan una papabile vincitrice dello scudetto per due ragioni principali. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Pareggio deludente che fa capire, anche se con largo anticipo, che il Milan non sia una squadra da scudetto. I tifosi del Milan pensano o pensavano che Allegri potesse fare il miracolo ma così non sarà. Io penso che se non sia possibile che il Milan arrivi primo in campionato per queste ragioni. Prima ragione: il Milan ha un attacco inadeguato alle ambizioni di scudetto. Nkunku è poca cosa, Gimenez non è all'altezza, Leao fa la sua parte e Pulisic fa la sua ma non c'è un centravanti affidabile in questa squadra. La seconda ragione risiede nel centrocampo. Quando uno non ha un attacco forte, spesso e volentieri a grandi livelli si salva vincendo perchè ha centrocampisti o dei laterali abituati a fare gol. Modric fa pochi gol, Ricci uguale, Jashari non lo sappiamo, Loftus-Cheek pian piano è diventato un giocatore di complemento e i laterali del Milan hanno si in Saelemaekers un giocatore portato a fare gol , ma un Estupinian disastroso e uno stesso Bartesaghi che non è in grado di portare grandi pericoli. Il Napoli e l'Inter hanno in primis attaccanti più forti ma segnano anche i centrocampisti".