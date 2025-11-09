Elezioni Benfica: Rui Costa vince e si conferma presidente del club

È stata una settimana importante quella scorsa per il Benfica che, ogni 4 anni come di consuetudine, ha visto andare in scena le elezioni per decidere chi sarebbe stato il nuovo presidente. Dopo la fine delle votazioni l'assemblea dei soci ha emesso il seguente verdetto: alla guida del club resterà Manuel Rui Costa, vera e propria leggenda del club. L'ex trequartista di Milan e Fiorentina, in carica dal 2021, è stato dunque confermato come massima carica del Benfica e ricoprirà tale posizione per i prossimi 4 anni. La vittoria del portoghese è stata indiscutibile: a lui sono andati due terzi dei voti, imponendosi con il 65,9% mentre all'altro candidato João Noronha Lopes è andato solo il 34,11%.

Il suo secondo mandato sarà inaugurato in occasione del match casalingo del Benfica contro il Casa Pia in programma alle 21.30. La squadra di Mourinho viene dalla sconfitta rimediata in Champions League contro il Bayer Leverkusen e vorrà certamente rifarsi, visto anche il 4 posto in campionato a meno 4 dalla vetta, occupata dal Porto. Un motivo in più dunque per rendere la serata speciale, oltre ovviamente all'annuncio della conferma di Rui Costa come presidente del club. Queste le parole del presidente rilasciate subito dopo la vittoria: "Le mie prime parole vanno ai tifosi del Benfica, che immenso orgoglio provo. Congratulazioni per questa straordinaria vitalità democratica e per la straordinaria partecipazione. Non c’è nessuno come il Benfica”.