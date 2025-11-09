Gasperini: "La classifica è corta, non parliamo di scudetto"

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Parliamo di scudetto nello spogliatoio? No, noi giochiamo ogni gara volendo dare il massimo. Non parliamo di obiettivi, la classifica è corta: ci sono delle fasi, giocheremo 9 gare in un mese tra dicembre e gennaio. Voglio fare bene con la squadra e che la gente viva di queste serate". Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, nella conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Udinese.

"Essere primi alla sosta è un bel regalo ai nostri tifosi, Ho visto grande gioia e grandi cori, per noi è molto bello. Non mi aspettavo di essere a questo punto, quando parti è difficile fare previsioni, ma raccogli ciò che hai e poi vedi cosa salta fuori. Ho trovato un gruppo molto disponibile, con grande ambizione, da subito abbiamo lavorato bene. Il fatto di giocare l'Europa League ci ha aiutato, abbiamo provato tante cose e ora siamo avanti rispetto a settimane fa. La cosa importante è che i tifosi siano contenti della squadra, poi il campionato è lungo", prosegue. Infine un pensiero al mercato con Gasperini che ammette come "per ora va bene così, si stanno impegnando tutti e stanno crescendo. Riusciamo ad avere una buona fase offensiva, ma il merito maggiore è dei ragazzi", conclude. (ANSA).