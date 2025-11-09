Calamai duro: "Il Milan continua a buttare via punti"

Luca Calamai, giornalista di lungo corso, nella giornata di domenica ha pubblicato il suo Editoriale su Tuttomercatoweb.com commentando le principali linee di tendenza del campionato di Serie A, incluso il pareggio per 2-2 del Milan in casa del Parma, arrivato dopo che i rossoneri si sono fatti ingenuamente recuperare un doppio vantaggio maturato nella prima mezz'ora di gioco.

Queste le parole di Luca Calamai sul Milan: "A proposito di occasioni perse, il Milan continua a buttare via punti. Immagino la furia di Allegri. Farsi recuperare due gol dal Parma è fuori dall'idea di calcio del tecnico rossonero. Uno che, nella sua carriera da top allenatore, ha sempre dimostrato di saper sfruttare al meglio le occasioni. Invece questo Milan dimostra poca cattiveria nel gestire i risultati. Può capitare di perdere in casa alla prima giornata di campionato con una neo promossa. Ma ora che la macchina è lanciata regalare punti è un clamoroso autogol. Non è con questo passo e con questo atteggiamento che il Milan può vincere lo scudetto".