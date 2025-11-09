Sono 12 i rossoneri convocati in Nazionale: c'è anche Odogu
Si è arrivati alla terza sosta stagionale, l'ultima di questo anno solare 2025. Il Milan, come sempre, verrà decimato nei prossimi dieci giorni e per questa ragione Massimiliano Allegri avrà poche risorse con cui lavorare. Nonostante questo, rispetto al solito, qualcuno rimarrà a disposizione del tecnico livornese: è il caso di Christian Pulisic, Ardon Jashari e Pervis Estupinan che potranno sfruttare questo periodo per ritrovare condizione e, si spera, anche di Adrien Rabiot e Santiago Gimenez che ancora devono recuperare dai rispettivi problemi.
Sono 12 i rossoneri convocati in Nazionale, incluso anche David Odogu, centrale tedesco classe 2006 che è stato chiamato dalla Germania U20; come anche Samuele Ricci, finora sempre escluso da Gattuso. Tutti i 12 convocati:
Zachary Athekame - Svizzera U21
Davide Bartesaghi - Italia U21
Rafael Leao - Portogallo
Koni De Winter - Belgio
Matteo Gabbia - Italia
Mike Maignan - Francia
Luka Modric - Croazia
Christopher Nkunku - Francia
David Odogu - Germania U20
Strahinja Pavlovic - Serbia
Samuele Ricci - Italia
Aliexis Saelemaekers - Belgio
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan