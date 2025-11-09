Condò: "Saelemaekers? Non so perchè il Milan non lo abbia tenuto nelle ultime due stagioni"
Paolo Condò, intervenuto a Sky nel post-partita di Parma-Milan, ha commentato così il 2-2 finale: "Questa è la quarta volta che il Milan va in vantaggio nelle ultime quattro partite e, se conti che anche la Roma poteva pareggiare su rigore, e ha sempre dato la possibilità alle altre di recuperare. Il gol di Bernabé ha cambiato la partita. Fino a questo gol la prestazione del Parma era negativa, forse il Milan pensava di aver già risolto la partita. In una partita così serviva uno come Rabiot che è quello che cambia le marce a questa squadra.
Saelemaekers? Non so perchè il Milan non lo ha tenuto nelle ultime due stagioni. Nkunku? Ok non essere in forma, ma dovrebbe reclamare più spazio giocando con più intensità".
Questo il tabellino di Parma-Milan 2-2, sfida dell'11^ giornata di Serie A:
MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R), 46' Bernabé, 62' Delprato
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (dal 46' Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (dall'81' Hernani), Keita, Sorensen, Lovrik (dal 68' Valeri); Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dall'87' Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (dal 70' Pulisic), Estupinan (dal 70' Bartesaghi); Nkunku (dal 60' Loftus-Cheek) , Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
ARBITRO: Di Bello
AMMONITI: Modric, Sorensen
RECUPERO: 4' PT, 5' ST
