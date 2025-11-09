Come vanno i colpi più costosi del Milan? Il commento di Ravezzani

Oggi alle 21:12News
di Francesco Finulli

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così il pareggio del Milan con il Parma per 2-2. Le sue parole: "Curioso che gli acquisti più costosi del Milan (Gimenrz, Jashari, Nkunku, Estupinian) finora abbiano dato un contributo quasi nullo alla squadra. Eppure sono costati 130 mln. Unica eccezione Ricci (20 mln) e forse De Winter (20 mln)".

Questo il tabellino di Parma-Milan 2-2, sfida dell'11^ giornata di Serie A:

MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R), 46' Bernabé, 62' Delprato

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (dal 46' Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (dall'81' Hernani), Keita, Sorensen, Lovrik (dal 68' Valeri); Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dall'87' Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (dal 70' Pulisic), Estupinan (dal 70' Bartesaghi); Nkunku (dal 60' Loftus-Cheek) , Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Modric, Sorensen

RECUPERO: 4' PT, 5' ST
 