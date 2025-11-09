Come vanno i colpi più costosi del Milan? Il commento di Ravezzani
Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così il pareggio del Milan con il Parma per 2-2. Le sue parole: "Curioso che gli acquisti più costosi del Milan (Gimenrz, Jashari, Nkunku, Estupinian) finora abbiano dato un contributo quasi nullo alla squadra. Eppure sono costati 130 mln. Unica eccezione Ricci (20 mln) e forse De Winter (20 mln)".
Questo il tabellino di Parma-Milan 2-2, sfida dell'11^ giornata di Serie A:
MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R), 46' Bernabé, 62' Delprato
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (dal 46' Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (dall'81' Hernani), Keita, Sorensen, Lovrik (dal 68' Valeri); Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dall'87' Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (dal 70' Pulisic), Estupinan (dal 70' Bartesaghi); Nkunku (dal 60' Loftus-Cheek) , Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
ARBITRO: Di Bello
AMMONITI: Modric, Sorensen
RECUPERO: 4' PT, 5' ST
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan