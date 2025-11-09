Serie A, la classifica aggiornata: la Roma supera Milan-Napoli e attende l'Inter

Serie A, la classifica aggiornata: la Roma supera Milan-Napoli e attende l'Inter
Oggi alle 20:24News
di Francesco Finulli

La Serie A Enilive cambia ancora proprietario, confermandosi dopo 11 giornate il campionato più combattuto in Europa. La Roma, con la vittoria per 2-0 sull'Udinese all'Olimpico, ha superato in un colpo solo Milan e Napoli, portandosi a due lunghezze di vantaggio. Se l'Inter non dovesse battere la Lazio questa sera, i giallorossi sarebbero l'unica capolista del campionato.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 24 (11)
Milan 22 punti (11)
Napoli 22 (11)
Inter 21 (10)
Bologna 21 (11)
Juventus 19 (11)
Como 18 (11)
Sassuolo 16 (11)
Lazio 15 (10)
Udinese 15 (11)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (11)
Cagliari 10 (11)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 7 (11)
Hellas Verona 6 (11)
Fiorentina 5 (11)