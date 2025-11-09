Condò è sicuro: "A Parma ma non solo, sarebbe servito uno come Rabiot che è quello che cambia le marce al Milan"

Paolo Condò, storico giornalista e opinionista sportivo è intervenuto a Sky nel post-partita di Parma-Milan. Di seguito le sue dichiarazioni dopo lo sciagurato pareggio subito dai rossoneri:

"Questa è la quarta volta che il Milan va in vantaggio nelle ultime quattro partite e, se conti che anche la Roma poteva pareggiare su rigore, e ha sempre dato la possibilità alle altre di recuperare. Il gol di Bernabé ha cambiato la partita. Fino a questo gol la prestazione del Parma era negativa, forse il Milan pensava di aver già risolto la partita. In una partita così serviva uno come Rabiot che è quello che cambia le marce a questa squadra".