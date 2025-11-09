Pedullà critico: “Il Milan si è buttato via. Inaccettabile per una squadra di questo blasone”

Nel post partita di Parma-Milan, terminata 2-2, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato nel suo canale YouTube tramite un video il match e la clamorosa rimonta subita dai rossoneri, dopo il doppio vantaggio trovato nel giro di pochi minuti. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Partita folle che lascerà sicuramente rimpianti perchè è una partita che è cambiata in modo strano, sicuramente complimenti al Parma, ma il Milan si è buttato via in modo non compreso nel vocabolario di chi giustamente, essendo una grande squadra, quando va 2-0 deve chiudere la partita. Il Milan era partito bene, ha giocato la prima mezz'ora da grande squadra, ha trovato subito il gol con Saelemaekers, ha trovato subito il raddoppio con il rigore di Leao e poi secondo me li ha staccato la spina ed è una cosa che non può essere accettabile per una squadra con un blasone così, che hai la partita in mano e deve fare il terzo gol per chiudere la partita. La sintesi di questo discorso penso sia stata la dormita di Estupinian che si è fatto potare via un pallone praticamente in controllo, e lì ci sono stati i primi segnali, perchè puoi giocare a qualsiasi livello ma se tu rientri e consenti al tuo avversario di tornare in partita con un episodio, tutte le partite al mondo cambiano, indipendentemente che tu sia superiore".