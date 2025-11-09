Conte deluso: "Non posso fare un trapianto di cuore alla squadra"

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - "Un allenatore può fare di tutto e di più, ma non un trapianto di cuore. Il Bologna ne ha avuto a bizzeffe, noi no e per superare certi momenti serve". È un Antonio Conte durissimo, quello che si presenta in conferenza stampa dopo il ko del Napoli con il Bologna. "Il compito di un allenatore e quindi anche il mio è quello di entrare nella testa e nel cuore dei calciatori: ma se c'è cuore" ha sottolineato.

A cuore ed emozioni si appella Daniel Niccolini, vice di Italiano ancora una volta in conferenza, per le cautele dovute dal tecnico in fase ripresa dopo la polmonite: "Abbiamo giocato una super partita contro una grandissima squadra. Mi sono emozionato, questo gruppo è sano, forte, ci godiamo la giornata speciale e cerchiamo di tenere sempre tutti coinvolti e dentro il nostro progetto. Non era semplice dopo il dispendio di energie di giovedì ma siamo stati molto bravi. La classifica è bellissima, ma continuiamo a guardare a una gara per volta e faccio i complimenti a Pessina per l'esordio. Era in lacrime per l'emozione a fine partita, ha solo 17 anni, ha fatto emozionare anche me, è un'altra dimostrazione del gruppo che siamo". (ANSA).