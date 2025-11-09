La Roma batte l'Udinese e ora tifa Lazio per stare da sola in vetta

Nella gara delle 18 della domenica di Serie A Enilive, la Roma è tornata alla vittoria e ha battuto l'Udinese 2-0 alo Stadio Olimpico grazie al rigore trasformato da Pellegrini e al gol di Celik arrivato nel secondo tempo. Tre punti che permettono ai giallorossi di scavalcare la coppia Milan-Napoli e portarsi in testa da soli con due punti di vantaggio. Ora la squadra di Gasperini si ritroverà a tifare Lazio nel posticipo contro l'Inter, che comincerà a San Siro alle 20.45: con una non vittoria nerazzurra, la Roma sarebbe capolista da sola.

VENERDÌ

Pisa-Cremonese 1-0

SABATO

Como-Cagliari 0-0

Lecce-Verona 0-0

Juventus-Torino 0-0

Parma-Milan 2-2

DOMENICA

Atalanta-Sassuolo 0-3

Bologna-Napoli 2-0

Genoa-Fiorentina 2-2

Roma-Udinese 2-0

Inter-Lazio 20.45