La Roma batte l'Udinese e ora tifa Lazio per stare da sola in vetta
Nella gara delle 18 della domenica di Serie A Enilive, la Roma è tornata alla vittoria e ha battuto l'Udinese 2-0 alo Stadio Olimpico grazie al rigore trasformato da Pellegrini e al gol di Celik arrivato nel secondo tempo. Tre punti che permettono ai giallorossi di scavalcare la coppia Milan-Napoli e portarsi in testa da soli con due punti di vantaggio. Ora la squadra di Gasperini si ritroverà a tifare Lazio nel posticipo contro l'Inter, che comincerà a San Siro alle 20.45: con una non vittoria nerazzurra, la Roma sarebbe capolista da sola.
VENERDÌ
Pisa-Cremonese 1-0
SABATO
Como-Cagliari 0-0
Lecce-Verona 0-0
Juventus-Torino 0-0
Parma-Milan 2-2
DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 0-3
Bologna-Napoli 2-0
Genoa-Fiorentina 2-2
Roma-Udinese 2-0
Inter-Lazio 20.45
