Montolivo: "Saelemaekers sta facendo benissimo, mette spesso una pezza di qua e una di là, ma è anche uno che si propone"
Riccardo Montolivo, ex giocatore e capitano rossonero, oggi opinionista televisivo ha parlato così di Alexis Saelemaekers a Sky dopo Parma-Milan 2-2. Un estratto delle sue parole.
"Saele? E' rientrato benissimo al Milan. E' un equilibratore, mette spesso una pezza di qua e una di là, ma è anche uno che si propone".
Sulla corsa scudetto, invece, l'ex centrocampista ha spiegato: "Per me se lo giocheranno Napoli e Inter. Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine, si giocherà il quarto posto con Roma e Juventus".
IL TABELLINO
PARMA-MILAN 2-2
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye (1'st Troilo), Valenti; Løvik (23'st Valeri), Bernabé (35'st Hernani), Keita, Sørensen, Britschgi; Cutrone (46'st Cremaschi), Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi; Trabucchi; Benedyczak, Konaté, Plicco, Trigani; Begić, Cardinali, Djurić. All.: Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (42'st Athekame), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci (25'st Pulisic), Estupiñan (25'st Bartesaghi); Leão, Nkunku (15'st Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani; Odogu, Tomori; Jashari. All.: Allegri.
Arbitro: Di Bello di Brindisi.
Gol: 12' Saelemaekers (M), 25' rig. Leão (M), 46' Bernabé (P), 17'st Delprato (P).
Ammoniti: 25'st Modrić (M), 41'st Sørensen (P).
