Serie A, nessuno come Leao da ottobre ad oggi: il portoghese eguaglia un nuovo record personale

Un pareggio amaro per il Milan, che si è visto sfuggire la vittoria dopo essere stato in vantaggio di due gol. Saelemaekers e Leão hanno portato i rossoneri avanti, ma il Parma ha risposto con Bernabé e Delprato. Nonostante il risultato, il Milan mantiene una posizione di vertice in classifica, anche se con molto rammarico visto i possibili risultati delle altre squadre quest'oggi.

Leao a segno

Come riportato da Opta, da inizio ottobre 2025, nessun giocatore ha preso parte a più gol in Serie A rispetto a Rafael Leão: cinque (quattro reti e un assist). Inoltre, tra i giocatori che hanno disputato al massimo cinque incontri da titolari in questa stagione in Serie A, nessuno ha segnato più gol di Rafael Leão (quattro, come il compagno di squadra Christian Pulisic).

IL TABELLINO

PARMA-MILAN 2-2

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye (1'st Troilo), Valenti; Løvik (23'st Valeri), Bernabé (35'st Hernani), Keita, Sørensen, Britschgi; Cutrone (46'st Cremaschi), Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi; Trabucchi; Benedyczak, Konaté, Plicco, Trigani; Begić, Cardinali, Djurić. All.: Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (42'st Athekame), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci (25'st Pulisic), Estupiñan (25'st Bartesaghi); Leão, Nkunku (15'st Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani; Odogu, Tomori; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Gol: 12' Saelemaekers (M), 25' rig. Leão (M), 46' Bernabé (P), 17'st Delprato (P).

Ammoniti: 25'st Modrić (M), 41'st Sørensen (P).