Rafa Leao dopo il pari amaro di Parma: "Step by step"
MilanNews.it
Se c'è un giocatore che ieri, nell'amaro pareggio del Milan a Parma per 2-2, non ha troppe colpe, questo è Rafael Leao. Il numero 10 portoghese è stato determinante nel primo tempo, segnando un gran bel rigore per il momentaneo e illusorio 2-0. Poi anche nella seconda parte di ripresa, dopo il blackout generale, è stato uno dei calciatori più pericolosi di tutta la squadra.
L'amarezza generale rimane ma Leao non si nasconde e non vuole abbattersi: per questo il portoghese ha pubblicato sui propri canali social un post dal sapore di speranza. Scrive Rafa: "Step by step".
