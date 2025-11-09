Genoa e Fiorentina divertono il pubblico neutrale ma non si aiutano: 2-2 al Ferraris
Nè Genoa nè Fiorentina riescono a portarsi a casa i tre punti: oggi due delle due squadra più deludenti di questo avvio di campionato si sono sfidate a Genova, con due nuovi allenatori all'esordio. Da una parte c'era Daniele De Rossi e dall'altra Paolo Vanoli. La partita finisce 2-2, divertendo gli spettatori neutrali ma non aiutando nessuna delle sue squadre. Al gol di Ostigard, nel primo tempo, pareggia l'ex Gudmundsson su rigore; nella ripresa si porta avanti la Viola con Piccoli ma viene ripresa dalla rete del rossonero in prestito Colombo che poco prima aveva sbagliato un rigore.
VENERDÌ
Pisa-Cremonese 1-0
SABATO
Como-Cagliari 0-0
Lecce-Verona 0-0
Juventus-Torino 0-0
Parma-Milan 2-2
DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 0-3
Bologna-Napoli 2-0
Genoa-Fiorentina 2-2
Roma-Udinese 18.00
Inter-Lazio 20.45
